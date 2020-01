Hearts of Iron IV – Release-Termin von „La Résistance“

Das Team von Paradox Development Studio hatte im Oktober 2019 mit „La Résistance“ eine neue Erweiterung für das Grand Strategy Game „Hearts of Iron IV“ angekündigt. Jetzt folgte die Bekanntgabe des Erscheinungsdatum. So wird „Hearts of Iron IV -La Résistance“ am 25. Februar 2020 für PC erscheinen und 19,99 Euro (UVP) kosten. Der Release erfolgt auf Steam, im Microsoft Store und Paradox Store.

Der Fokus in „La Résistance“ liegt im Bereich Spionage. Dazu gehören unter anderem ein neues Spionage-System und erhöhte Auswahl an Interaktionen und Optionen durch Widerstandsbewegungen in besetztem Gebiet. Weitere Informationen zur Erweiterung findet ihr hier bei uns: KLICK!

Hearts of Iron: La Resistance - Announcement Trailer #PDXCON2019

