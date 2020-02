Corruption 2029 – Gameplay-Video zum nahenden Release

In wenigen Tagen werden die Entwickler von The Bearded Ladies, bekannt durch „Mutant Year Zero: Road to Eden“, das rundenbasierte Taktikspiel „Corruption 2029“ veröffentlichen. Der Release erfolgt bereits am 17. Februar 2020 via Epic Games Store (siehe hier).

Um auf den Release einzustimmen und den potenziellen Spieler einen Eindruck zu vermitteln, wurde jetzt ein kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht. In dem knapp 30 Minuten langen Video werden unter anderem die Hintergründe erklärt, die das Amerika in dem Spiel in eine tiefe Dystopie gestürzt haben.

Zudem werden unterschiedliche Wege gezeigt, wie Konflikte mit den unmenschlichen, durch die CORRUPTION infizierten Gegnern gelöst werden. Verschiedene Arten von Waffen, spezielle Fähigkeiten wie Schilde, Sprünge, Hologramm-Köder und Tarnung sowie teilweise zerstörbare Umgebungen und vorteilhafte Positionen bieten zahlreiche Möglichkeiten, um die Soldaten des Regimes zu bezwingen.

„Corruption 2029“ wird für 19,99 Euro (UVP) erhältlich sein. In dem Spiel übernimmt man das Kommando über ein Team von stark augmentierten Soldaten. Auf den tödlichen Mission infiltriert man ein unmenschliches Regime, um die Ursache der obskuren Verderbnis zu entdecken. Die namensgebende Corruption verwandelte das Land in eine vom Krieg zerrissene Ödnis und verhalf dem widernatürlichen Regime zur Macht.

Die Kernmechanik des Spiels dreht sich um taktischen deckungsbasierten Kampf mit Stealth-Elementen. Spieler müssen entscheiden, ob gewaltsame Auseinandersetzungen nötig und sinnvoll sind. Das Erforschen und Ausnutzen der Umgebung bietet vorteilhafte Positionen, um die Erfolgs-Chance im Kampf gegen die tyrannischen Truppen zu erhöhen und das Geheimnis von Amerikas Untergang zu enthüllen.

CORRUPTION 2029 - Shady Oaks Motel Gameplay

