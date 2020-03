TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 – Zwei neue Trailer

In „TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“, das zweite Rennspiel zum bekannten Motorradrennen, werden NACON und KT Racing auch einen Karriere- und Freifahrt-Modus bieten. Die zwei veröffentlichten Trailer drehen sich im diese beiden Modi.

Im Karrieremodus macht man sich auf die Isle of Man Tourist Trophy zu gewinnen. Nachdem man sich auf einer von 18 Strecken bewiesen hat, kann man bei einem Team unterzeichnen, neue Motorräder erhalten und an einer Reihe von Meisterschaften teilnehmen.

Saison für Saison verwaltet man die Finanzen und Ruf, plant den Kalender und wechselt die Teams, um verschiedene Superbike- und Supersport-Maschinen zu fahren. Indem man die Ziele dieser Teams erreicht, gewinnt man besondere Belohnungen, die beim Fortschritt auf die nächste Stufe behilflich sind. Sobald eure Maschine optimiert und eure Fertigkeiten ausgebildet sind, habt ihr die Chance, den ultimativen Preis zu gewinnen – den Sieg beim Senior TT.

„TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“ erscheint am 19. März 2020 als digitaler Download und am 20. März 2020 im stationären Handel. Eine Version für Nintendo Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 | Career Mode [GER]

Dieses Video auf YouTube ansehen

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 | Free Roam [GER]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung