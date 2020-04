SnowRunner – Informationen zum Season Pass und neuer Trailer

Noch diesen Monat wird die Offroad-Simulation „SnowRunner“ für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Auch nach dem Release wollen die Entwickler von Saber Interactive zusätzliche Inhalte für die Spieler veröffentlichen. Diese erscheinen als Teil des Season Pass, der in der Premium Edition des Spiels vorhanden ist, sowie als kostenloses Update. Zu den kostenlosen Inhalte gehören neue Aktivitäten, extremere Ladungen, Skins, Herausforderungen und mehr.

Die Post-Release-Inhalte des Season Pass werden in vier Phasen erscheinen. Jede Phase widmet sich einem Thema und einer neuen Region. „Search and Recover“ (Suchen und Bergen), „Explore and Expand“ (Entdecken und Erweitern), „Locate and Deliver“ (Lokalisieren und Liefern) sowie einer umfangreichen Spielerweiterung als vierte Phase.

Mit jedem Update erhalten Offroad-Fans neue Fahrzeuge und können neue Gebiete entdecken, so zum Beispiel den eisigen Norden Kanadas. Neue Gebiete in Russland und Wisconsin dürfen schon bald ebenfalls entweder allein oder zusammen mit Freunden erkundet werden.

Focus Home Interactive und astragon Entertainment werden „SnowRunner“ am 28. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (EGS) veröffentlichen. Weitere Informationen und Trailer findet ihr hier bei uns: KLICK!

SnowRunner – Season Pass und Premium Edition Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung