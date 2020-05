Fast & Furious Crossroads zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer, Release-Termin enthüllt

Nach der Ankündigung von „Fast & Furious Crossroads“ im vergangenen Dezember, wurde es relativ still um den Action-Titel, der im gleichnamigen Universum der Film-Reihe angesiedelt ist. Am heutigen Tage zeigen Bandai Namco Entertainment Europe, Universal Game, Digital Platforms und Slightly Mad Studios neues Gameplay-Material.

Im Story-Modus von „Fast & Furious Crossroads“ gibt es ein Wiedersehen mit Vin Diesel als Dom, Michelle Rodriguez als Letty sowie Tyrese Gibson als Roman geben. Hinzu werden Sonequa Martin-Green (STAR TREK: Discovery, The Walking Dead) und Asia Kate Dillon (BILLIONS, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) neu zum Cast stoßen.

In den kommenden Wochen möchten die Unternehmen auch Informationen zum Mehrspieler-Modus bekannt geben. „Fast & Furious Crossroads“ erscheint am 07. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Fast & Furious Crossroads - Gameplay Showcase

Quelle: Pressemitteilung