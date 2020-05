Detroit: Become Human – Die PC-Version erhält eine 350 Euro teure Collectors Edition

Die Spieleschmiede Quantic Dream veröffentlichte die PC-Version von „Detroit: Become Human“ im vergangenen Dezember in digitaler Form über den Epic Games Store. Im nächsten Monat erscheint der Titel auch via Steam.

Die Spiele „BEYOND: Two Souls“ und „Heavy Rain“ werden ebenfalls Valves Distributionsplattform erreichen. Alle drei Titel werden am 18. Juni 2020 veröffentlicht. Die Demo-Versionen sind bereits verfügbar und können unter diesem Link heruntergeladen werden.

Für die Sammler unter euch bringt Quantic Dream eine 350 Euro teure Sammleredition in den Handel. Die Edition könnt ihr ab sofort via Amazon.de (Affi-Link) vorbestellen.

Die Inhalte der Collector’s Edition

Die limitierte Ausgabe von „Detroit: Become Human“ beinhaltet eine 27cm hohe Figur von Kara, die sich auf einem LED-Sockel mit beweglichen Greifern befindet. Außerdem an Bord ist ein Ansteckerset mit 3 Pins und eine PVC Holografik Cyberlife Karte, auf der sich der Code für die PC-Version (Steam) befindet.

Alle Inhalte werden in einer schicken Cyberlife Display Box verpackt. Als Veröffentlichungsdatum gibt Amazon den 30. Oktober 2020 an.

