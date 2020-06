Rainbow Six: Siege – Weiteres Free Weekend startet morgen

Ubisoft bietet erneut die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in den Taktik-Multiplayer-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ zu werfen. Vom 11. bis zum 15. Juni findet ein kostenloses Wochenende auf PC, Xbox One und PlayStation 4 statt. Wie immer umfasst das Free Weekend alle Maps, Modi und Operatoren.

Zusätzlich dazu werden Spieler, die „The Division 2“ besitzen und am kostenlosen Wochenende im Juni teilnehmen, ein 5-teiliges „Thermite Outfit“ für ihren Agenten in „The Division 2“ freischalten. Spieler von „The Division 2“, die „R6 Siege“ nicht besitzen oder an keinem vorherigen kostenlosen Wochenende teilgenommen haben, können diese Belohnung an diesem Wochenende freischalten.

„R6 Siege“-„Spieler, die „Tom Clancy’s The Division 2“ besitzen, können diese Belohnung bereits im Ubisoft Club einlösen. Außerdem können Spieler von „R6 Siege“ weiterhin das „Ela The Division 2“-Set verdienen, indem sie die kostenlose Probeversion oder die Komplettversion von „The Division 2“ spielen.

Weitere Informationen zum Free Weekend findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Rainbow Six: Siege“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Rainbow Six - Free Week-end June 2020 | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung