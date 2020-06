Das in Schweden ansässige Entwicklerstudio Carry Castle arbeiten derzeit an dem Rouge-like Spiel „Source of Madness“. Das Spiel, das Einflüsse aus dem Lovecraft-Universum in sich trägt, wird von Thunderful Publishing vertrieben.

Das Spiel versetzt euch in einer alternativen Realität, in der die Welt nicht in das Zeitalter der Erleuchtung eingetreten ist, in der Magie und die Monster des Schriftstellers H. P. Lovecraft existieren. Die Welt wird von kosmischen Wesenheiten gesteuert und kontrolliert, an denen die Menschheit in dummen Versuchen festhält, nur um einen weiteren Sonnenaufgang zu überleben.

In dem düsteren Action-Plattformer erwarten euch Monster, die aus den Tiefen der Leere stammen. Die Monster, auf die man in „Source of Madness“ treffen wird, werden mit Hilfe einer KI generiert. Somit soll sich jeder Lauf komplett anders anfühlen und neue Herausforderungen bereithalten. Ebenso muss man seinen Spielstil neu anpassen. Die verdrehte und dunkle Welt verändert sich bei jeden neuen Lauf ebenfalls dynamisch.

„Source of Madness“ befindet sich derzeit für den PC (Steam) und für die Nintendo Switch in der Entwicklung.