Jump Force – Release-Termin für Nintendo Switch

Erst im April 2020 kündigte Bandai Namco Entertainment eine Nintendo Switch-Version von „Jump Force“ an. Das Spiel ist bereits seit Anfang 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch erfolgt am 28. August 2020, und zwar als Standard und Deluxe Edition (beinhaltet den „Charakter Pass 1“).

In „Jump Force“ hauen sich einige der größten Helden und Bösewichte aus 50-jahren des „Weekly Schonen Jump“ auf die Nase und das an den bekanntesten Schauplätzen unserer Welt. Die Grenzen unserer und der Jump-Welt verwischen. Bösewichte der Jump-Welt wagen den Versuch unsere Welt zu übernehmen und natürlich können die Helden der Jump-Welt das nicht zulassen und kämpfen für unsere Sicherheit. Daher kommt es unter anderem zu kämpfen am Time Square in New York oder am Matternhorn in den Alpen.

Quelle: Pressemitteilung