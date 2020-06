Publisher The Arcade Crew und Entwickler CCCP gaben heute ihre Zusammenarbeit zur Unterstützung des taktischen RPG „The Last Spell“. Gleichzeitig veröffentlichten die Unternehmen einen neuen Gameplay-Trailer und gaben bekannt, dass der Titel ab morgen in einer Anspielversion bereitsteht. Die Demo wird im Rahmen des „Steam Game Festivals“ veröffentlicht.

„The Last Spell“ fordert euch heraus, einen zutiefst belohnenden Kampf zu meistern, indem ihr einen Trupp abgehärteter Helden anführt, die den letzten verbliebenen Zufluchtsort der Welt verteidigen. Angesichts von Horden unerbittlicher Monster, die aus einem mysteriösen, die Welt umhüllenden, giftigen Nebel angreifen, müssen die Kommandeure jeden Krieger strategisch einsetzen, um brutale Angriffe auf ihr Heiligtum zu überleben. Gleichzeitig müssen die Gebäude hinter den Linien weiter ausgebaut und die Verteidigung verbessert werden.

Laut CCCP erwartet euch in „The Last Speel“ eine flotte Action, eine tiefegehende Gruppenoptimierung, sowie herausfordernde Kämpfe mit prozedural-generierten Feindeswellen. Einen Release-Termin gibt es derweil noch nicht. Wie Eingangs erwähnt könnt ihr zur Demo-Version greifen, die morgen auf der Produktseite bei Steam zur Verfügung steht.