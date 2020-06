Die Veröffentlichung von „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ liegt in greifbarer Nähe. Im nächsten Monat, genauer gesagt am 10. Juli 2020, erscheint der zweite Teil der Serie für die Nintendo Switch. Rising Star Games und TOYBOX Inc. gewähren euch heute mit einem neuen Trailer einen Einblick in einen der beiden Schauplätze des Spiels.

Hierbei handelt es sich um den Ort Le Carré, der neben Boston eine wichtige Rolle spielt. Die Ermittler Davis und Jones untersuchen in Boston die Serienmorde, die sich einst in Le Carré ereignet haben, während sie mit Hilfe der Erinnerungen des ehemaligen FBI-Agenten Special Agent York die Geheimnisse von Le Carré lüften.

Wie es hinter der Fassade des scheinbar stillen Örtchens aussieht, könnt ihr in dem Trailer unter diesen Zeilen erfahren.

Welcome to Le Carré! – Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Nintendo Switch)

Quelle: Nintendo