NBA 2K21 – Damian Lillard und Zion Williamson als Cover-Athleten

Kurz vor der offiziellen Vorstellung des Basketball-Titels „NBA 2K21“ gab 2K bekannt, dass der fünffache NBA All-Star der Portland Trail Blazers, Damian Lillard, das Cover auf allen Plattformen der aktuellen Generation zieren wird. Zuvor war Damian Lillard schon Cover-Athlet für „NBA 2K Online 2“.

„Das ist ein besonderer Moment in meiner NBA-Karriere!“, so Lillard. „Ich bin seit Jahren Fan von NBA 2K und liebe es, wie es alle Aspekte der Basketball-Kultur aufgreift. Ich spiele schon mein ganzes Leben lang 2K und fühle mich geehrt, mich zu anderen NBA-Größen zu gesellen, die auf einem Cover waren. Ich bin allen meinen Fans dankbar und kann es kaum erwarten, bis alle später in diesem Jahr das Spiel erleben können.“

Mit Lillard als Cover-Athlet von „NBA 2K21“ auf den Plattformen der aktuellen Generation werden die Spieler Lillards Skywalking-Dunk auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC und Google Stadia erleben können.

„Es gibt heute viele großartige Spieler in der NBA, aber Damian Lillard hat die aktuelle Generation der NBA-Superstars besonders gut repräsentiert“, so Alfie Brody, Vice President of Marketing für NBA 2K. „Mit seinem kulturellen Einfluss, dem musikalischen Erfolg und seiner Präsenz auf dem Court ist er der perfekte Kandidat für das Cover von NBA 2K21 auf den Plattformen der aktuellen Generation. Es ist eine Ehre, ihn mit an Bord zu haben.“

Das Cover der Next-Generation-Version des Spiels (PlayStation 5 und Xbox Series X) wird Zion Williamson zeigen, der #1 Overall Pick 2019, einstimmig gewählte National College Player of the Year 2019 und Forward bei den New Orleans Pelicans.

„Ich habe schon als Kind davon geträumt, auf dem Cover von NBA 2K zu sein, und der erste Cover-Athlet von NBA 2K21 für Next-Gen-Gaming zu sein, ist schon etwas Besonderes“, so Zion Williamson. „Seit dem Tag, an dem ich ins Team 2K eingestiegen bin, wollte ich sowohl auf dem Court als auch außerhalb etwas in der Basketball-Kultur bewegen, und als Cover-Athlet von NBA 2K21 auf Next-Gen-Konsolen bin ich dazu in der Lage. Ich kann es kaum erwarten, Teil dieses globalen Phänomens zu sein und mit all den Spielern von NBA 2K21 da draußen Körbe zu landen.“

Die Partnerschaft von NBA 2K und Zion beschränkt sich nicht auf den Court. 2K Foundations, 2Ks Programm zur Unterstützung benachteiligter Regionen durch die Wiederbelebung von Basketball-Courts und Gemeindezentren im ganzen Land, wird direkt mit Zion zusammenarbeiten, um einen Platz in New Orleans für die lokale Community zu renovieren.

„Für das Cover der Next-Generation-Version von NBA 2K21 wollten wir jemanden finden, der die nächste Generation von NBA-Superstars repräsentieren kann“, so Alfie Brody, VP of Marketing bei NBA 2K. „Zion ist einer der wenigen jungen Spieler, der den Hype getroffen hat und als Bannerträger für die nächste Generation gesehen werden kann. Wir freuen uns sehr, dass er 2K21 repräsentiert.“

Des Weiteren sollen am 2. Juli 2020, zum Start der Vorbestellungen, weitere Details rund um das Sportspiel, inklusive Release-Termin, Preise und mehr, folgen.

NBA 2K21: Everything is Dame (Current Gen Cover Athlet)

NBA 2K21: Zion Next-Gen Coming (Next Gen Cover Athlete)

Quelle: Pressemitteilung