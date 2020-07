Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – Neuer Trailer erschienen

Der neuste Trailer von dem RPG „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ zeigt weitere Szenen aus der düsteren Welt, die im „World of Darkness“-Universum angesiedelt ist. In den action-orientierten Titel schlüpft man in die Rolle von Cahal.

Cahal ist mal Mensch, mal Wolf – wenn ihn der Zorn überkommt, verwandelt er sich in eine reißende Bestie. Ziel seines Zorns ist Endron, die ölproduzierende Tochterfirma des multinationalen Pentex-Konzerns. Der Konzern bedroht ein Land, das Cahal einst sein Zuhause nannte.

Nacon und Entwicklerstudio Cyanide veröffentlichen „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ am 4. Februar 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC (EGS). Weitere Informationen zum Spiel ihr hier bei uns: KLICK! Der Song, den ihr vom folgenden Trailer hört, stammt von der Band Alien Weaponry und heißt „Kai Tangata“.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung