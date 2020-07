Ride 4 – Neuer Trailer und Special Edition für Konsole

„Ride 4“ befindet sich derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One in der Entwicklung. Mit dem neuen Trailer, der mit der Spiel-Engine erstellt wurde, möchte das Entwicklerstudio Milestone mehr von dem Detailgrad der Bikes zeigen.

Um das Spielerlebnis zu steigern, sind unter anderem die Cockpits perfekte Reproduktionen der Originale, sowohl designtechnisch als auch in Bezug auf die dynamischen Elemente. Die Daten auf der Anzeige verändern sich in Echtzeit: Geschwindigkeit, Temperatur, Traktionskontrolle. Auch das Öl vibriert mit den Bewegungen des Motorrads. Alle Modelle im Spiel wurden von Grund auf mit den fortschrittlichsten Technologien sowie den original CAD und 3D-Scans der echten Modelle erstellt. Alles, um die authentischsten und lebensechtesten Replikas der ikonischsten Motorräder.

„Ride 4“ erscheint am 8. Oktober 2020 auf Xbox One, PS4 und PC. Für Xbox One und PlayStation 4 gibt es neben der digitalen Version auch eine Special Edition, die ein Steelbook enthält, das der Yamaha R1 2020 gewidmet ist. Die Version beinhaltet zudem den Season Pass, der 65 neue Bikes, zwei neue Strecken und 150 neue Events bereithält.

