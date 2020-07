Entwickler Louqou und Publisher Metaboli schicken euch mit „Travellers Rest“ in ein heruntergekommenes Gasthaus, das ihr wieder auf Vordermann bringen müsst. In der Rolle eines Gastwirtes müsst könnt ihr euer eigenes Bier brauen, einen Bauernhof betreiben und Beziehungen zu den Gästen aufbauen, die eure Taverne besuchen.

In der Welt spielt auch die Magie eine größere Rolle. So besuchen Abenteurer eurer kleines Etablissement, die ihr auf ein neues Abenteuer schicken könnt. Außerdem könnt ihr euren eigenen Charakter leveln und individualisieren, wie die Entwickler mitteilten. Ein Technologiebaum soll für die nötige Abwechslung sorgen.

Loquou schicken „Travellers Rest“ in den Eary-Access via Steam. Die Veröffentlichung der sich in der Entwicklung befindenden Version erfolgt bereits am morgigen Dienstag. Noch unbekannt ist der Preis, zu dem die Early-Access-Version an den Mann gebracht wird. Unter diesen Zeilen findet ihr einen älteren Trailer zum Spiel, der euch schon einmal einen kleinen Einblick in das Gameplay gewährt.