Vor rund vier Jahren veröffentlichte Black Screen Records in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Hopoo Games und Komponist Chris Christodoulou den Soundtrack zu „Risk of Rain“ auf Vinyl.

Die Sammler unter euch, die ihre Sammlung komplettieren möchten, sollten erneut Black Screen Records einen Besuch abstatten. Das Unternehmen mit Sitz in Köln, veröffentlicht nämlich den Soundtrack zum zweiten Teil der Reihe auf Vinyl. Die Vorbestellung ist ab sofort im Store von Black Screen Records möglich.

Die 20 Songs des „Risk of Rain 2“-Soundtracks werden auf drei Vinyl gepresst. Zur Auswahl steht eine Standard-Auflage, die drei schwarze Vinyl enthält, sowie eine limitierte Edition. Die auf „Ink-Spot“ getaufte und limitierte Auflage, umfasst ebenfalls drei schwarze Vinyl, die in der Mitte jedoch einen farbigen Klecks besitzen. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Auflagen nicht voneinander.

Die Vinyl werden wie gewohnt ein Gewicht von jeweils 180 Gramm besitzen. Ausgeliefert werden sie in einem Trifold-Sleeve. Das Design der Umverpackung stammt aus der Feder von Daniele Giardini. Alle Songs wurden von Christian Bethge im RAMA Tonstudio für die kommende Vinyl-Auflage aufgearbeitet

Wie Black Screen Records mitteilte, erscheint die Vinyl voraussichtlich im Oktober 2020. Mit an Bord ist außerdem noch ein digitaler Code für die Soundtrack der beiden Spiele. „Risk of Rain 2“ befindet sich seit dem Jahre 2019 in einer „Early Access“-Phase. Am 11. August wird die Vollversion des Multiplayer-Roguelike für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Black Screen Records