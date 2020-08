No Straight Roads – 101-Trailer zum nahenden Release

In weniger als einer Woche erscheint das musikalische Action-Spiel „No Straight Roads“ für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Mit dem neuen Trailer zeigen Metronomik und Sold Out Games weitere Gameplay-Szenen und erläutern die Features.

Das Action-Adventure soll rhythmus-basierten Kampf mit einer lebendigen Welt und einem groovigen Soundtrack vereinen. Als Spieler schlüpft man in die Rollen von Mayday und Zuke, zwei Mitgliedern der Indie-Rock-Band Bunk Bed Junction. Sie behaupten sich im Spiel gegen die Mega-Kooperation NSR, welche die Kontrolle über Vinyl City ergriff und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Im Verlauf des Spiels erforscht man die Stadtteile von Vinyl City, verwandelt mit der Kraft der Musik Objekte in Waffen, stellt sich kolossalen Bosskämpfen und verändert so die Welt.

„No Straight Roads“ erscheint am 25. August für die genannten Plattformen. Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition und einer Demo-Version (PC) findet ihr hier bei uns: KLICK!

No Straight Roads - 101 Trailer: What is No Straight Roads?

Dieses Video auf YouTube ansehen

Hier der Nintendo Switch-Gameplay-Trailer von letzter Woche:

No Straight Roads - Nintendo Switch Gameplay Trailer | ESRB

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung