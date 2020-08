Die „SaGa“-Reihe findet im Dezember den Weg auf die Nintendo Switch-Konsole. Wie Square Enix mitteilte, umfasst die Sammlung die drei Spiele „The Final Fantasy Legend“, „Final Fantasy Legend 2“ und „Final Fantasy Legend 3“.

Diese klassischen 8-Bit-Spiele, die von Akitoshi Kawazu entwickelt und erstmals 1989 für den Game Boy veröffentlicht wurden, kehren nun als Remake zurück. Das Ganze erscheint unter den Namen „Collection of SaGa Final Fantasy Legend“.

Die kommende Auflage der Klassiker wird einige Verbesserungen mit an Bord haben. So gibt es beispielsweise einen Charakter-Geschwindigkeits-Boost, eine anpassbare Bildschirmvergrößerung sowie neue Illustrationen und Musikstücke.

„Collection of SaGa Final Fantasy Legend“ bietet englische und japanische Untertitel. Ein besonderes Feature, das für ein wenig Retro-Feeling sorgen soll, kann ebenfalls in Anspruch genommen werden. So könnt ihr die Switch Vertikal halten und so das Game Boy-Spielgefühl von einst wieder aufleben lassen.

Am 15. Dezember 2020 erscheint die Sammlung in digitaler Form über den Nintendo eShop. „Collection of SaGa Final Fantasy Legend“ wird zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

The Final Fantasy Legend

The Final Fantasy Legend II

The Final Fantasy Legend III