Guild Wars 2 – Steam-Version, Trailer von „End of Dragons“ und mehr

Während die Teams von NCSoft und ArenaNet derzeit an der dritte Erweiterung (End of Dragons) für das MMORPG „Guild Wars 2“ arbeiten, wurde bekannt gegeben, dass das Spiel gut acht Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf Steam erscheinen wird. Die Steam-Version wird im November 2020 erscheinen und die beiden Erweiterungen „Heart of Thorns“ und „Path of Fire“ sowie die kompletten Inhalte der „Lebendigen Welt“, einschließlich der Staffel „Die Eisbrut-Saga“ umfassen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

„Guild Wars 2 kann auf ein knappes Jahrzehnts zurückblicken, weil es ein innovatives Gameplay, eine facettenreiche Geschichte und eine leidenschaftliche Fangemeinde hat“, so Chauncey Gammage, Chief Operating Officer von NCSOFT West. „Während sich die tiefgründige Fantasy-Welt des Spiels bereit macht, mit der Erweiterung End of Dragons weiter zu wachsen, freuen wir uns darauf, dieses vielgepriesene Spielerlebnis Steam-Benutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

„End of Dragons“ soll nächstes Jahr erscheinen und die Spieler mit auf eine Reise nach Cantha nehmen, die geheimnisvolle Inselnation im Süden, von der seit über 200 Jahren niemand etwas gesehen oder gehört hat. Der folgende Trailer liefert einen kleinen Eindruck.

Trailer zu End of Dragons, der dritten Erweiterung von Guild Wars 2

Dieses Video auf YouTube ansehen

Außerdem können „Guild Wars 2“-Spieler, die im Besitz der Erweiterung Path of Fire sind, ab heute eine neue Fähigkeit für ihr Schweberochen-Reittier freischalten. Nach dem Einloggen erhalten die Spieler per Ingame-Post den Startschuss zu einer besonderen Sammlung, die das verborgene Potenzial der Wasserkreatur enthüllt und es dem Schweberochen ermöglicht, zu tauchen und die Unterwasserwelt des Spiels zu erkunden. Zum ersten Mal bringt eines der richtungsweisenden Reittiere des Spiels die Freude an der Bewegung in die Tiefen von Tyria.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen rund um das MMORPG findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Neue Unterwasser-Schweberochen-Beherrschung in Guild Wars 2

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung