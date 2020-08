PlayStation Plus – Dies sind die PS Plus-Spiele im September 2020

Kommenden Monat bietet Sony wieder zwei Spiele an, die PlayStation 4-Spieler mit dem PlayStation Plus-Abo ohne weitere Kosten herunterladen können. So können sich Spieler ab dem 1. September auf das Schlachtfeld des Battle Royale-Shooter „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ und in die Arena von „Street Fighter V“ begeben. Beide Titel können bis zum 5. Oktober 2020 heruntergeladen werden.

Aktuell befinden sich „Fall Guys: Ultimate Knockout“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ im PS Plus-Programm. Die beiden Spiele können noch bis zum 31. August 2020 heruntergeladen werden.

PlayStation Plus | September 2020

Quelle: PlayStation Blog