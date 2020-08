LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Neuer Gameplay-Trailer

Vor über einem Jahr kündigten Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ an. Im Rahmen der gamescom 2020 wurde jetzt ein Gameplay-Trailer präsentiert, der unter anderem den bekannten Humor der „LEGO“-Videospiele zeigt.

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ soll 2021 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. In dem Spiel erlebt man bekannten Momente aus allen neun Filmen der „Skywalker“-Saga. Einen Vorgeschmack davon liefert der neue Trailer.

Als Spieler wird man Hunderte von Charakteren und Fahrzeugen kontrollieren und eine eigene einzigartige Reise durch die Galaxis erleben. Spieler können selbst entscheiden, in welcher der neun Episoden sie anfangen möchten. Daher ist es egal, ob man sich direkt in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ stürzen, ganz von vorne mit „Star Wars: Die dunkle Bedrohung“ beginnen, oder die Saga in beliebiger Reihenfolge erleben möchte.

Zu den spielbare Charakteren gehören Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8. Natürlich dürfen auch Charaktere der dunklen Seite der Macht nicht fehlen. Dazu gehören Darth Vader, der Imperator, Kylo Ren, Darth Maul und viele mehr.

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga feiert sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft der LEGO Star Wars-Spiele“, sagte Michael Denny, Vizepräsident und Studioleiter von TT Games. „Zum ersten Mal können Spieler die legendären Abenteuer aller Filme der Skywalker-Saga in einem einzigen brandneuen Spiel erleben, das für alle aktuellen und bald erscheinenden Plattformen verfügbar sein wird.“

Zum Release wird das Spiel auch als Deluxe Edition erhältlich sein. Diese beinhaltet das Hauptspiel sowie das „Charaktersammlungs-Pack“, das sechs DLC-Charakterpacks enthält, die von „The Mandalorian“, „Rogue One: A Star Wars“ Story, „Solo: A Star Wars Story“, „Star Wars: The Bad Batch“ und mehr inspiriert wurden. Die physische Version der Deluxe-Edition wird im „Carbonite“ Steelbook ausgeliefert und enthält außerdem noch eine LEGO Minifigur: Luke Skywalker mit blauer Milch.

LEGO STAR WARS: DIE SKYWALKER SAGA – Gameplay Reveal Trailer Deutsch HD German (2021)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung