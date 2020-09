Yakuza: Like a Dragon – Release-Termin für PC, Xbox und PlayStation

Mit „Yakuza: Like a Dragon“ bringen SEGA und Ryu Go Gotoku noch dieses Jahr ein neuen Trailer der RGG / Yakuza-Reihe in den Handel. Bisher sollte das Spiel am 13. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Dies hat sich jetzt geändert.

Das neue Veröffentlichungsdatum ist der 10. November 2020. Dann erscheint das Spiel nicht nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One, sondern auch für Xbox Series X und Xbox Series S. Wie bereits bekanntgegeben, werden Xbox Series X|S ein Smart Delivery-Upgrade für Besitzer des Spiels auf Xbox One bereithalten.

Der Release für PlayStation 5 wird erst am 2. März 2021 stattfinden. Spieler, die sich für den Erwerb von „Yakuza: Like a Dragon“ für PlayStation 4 entschieden haben, erhalten mit dem Start des Spiels am 2. März 2021 auf der neuen Konsolengeneration PlayStation 5 die Möglichkeit, das digitale Upgrade von „Yakuza: Like a Dragon“ kostenlos herunterzuladen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Mehr über die „Yakuza"-Reihe findet ihr hier bei uns: KLICK! Das Spiel ist auch hier auf Steam zu finden: KLICK!

Yakuza: Like a Dragon | How Will You Rise? (DE USK)

Yakuza: Like a Dragon | Will Yun Lee Behind The Scenes

Quelle: Pressemitteilung