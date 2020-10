PlayStation Plus – Im November 2020 mit Bugsnax, Hollow Knight und Mittelerde: Schatten des Krieges

Sony enthüllte heute die Spiele, welche die Mitglieder von PlayStation Plus im November 2020 auf ihre Konsolen aus dem Hause Sony verfrachten können. Wie gewohnt stehen die neuen Spiele am ersten Dienstag des Monats zum Download bereit. Dieses Mal fällt der Termin direkt auf den 03. November. Somit verfallen die aktuellen Spiele am 02. November 2020. Wer sich die Titel noch nicht in seine digitale Bibliothek geschoben hat, der sollte dies schnell nachholen.

Im November erwartet den PS Plus-Mitgliedern gleich drei neue Spiele. Im kommenden Monat steht neben „Hollow Knight: Voidheart Edition“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ auch das erste PS5-Spiel „Bugsnax“ zum Download bereit.

„Bugsnax“ wird zwar auch für die PlayStation 4 erscheinen, jedoch wird ausschließlich die PS5-Version für die Abonnenten des Dienstes angeboten. In das PlayStation Plus-Programm wird „Bugsnax“ erst am 12. bzw. 19. November 2020 landen. Das Spiel wird jedoch bis zum 04. Januar 2021 ohne weitere Kosten zum Download bereitstehen.

„Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight: Voidheart Edition“ werden bis zum 30. November 2020 erhältlich sein. Die beiden Games könnt ihr für die PlayStation 4 und PlayStation 5 herunterladen.

PlayStation Plus Monthly Games - November

Quelle: Sony / PlayStation Blog