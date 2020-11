Call of Duty: Black Ops Cold War – Ungeschnitten und mit USK „Ab 18“

Activision konnte jetzt bekannt geben, dass der kommende Ableger der „Call of Duty“-Reihe, „Call of Duty: Black Ops Cold War“ in Deutschland ungeschnitten erscheinen wird. Zudem hat der First-Person-Shooter von der USK eine Alterseinstufung „Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“ (ab 18 Jahre) erhalten.

Dies bedeutet, dass alle Spielbestandteile (Kampagne, Multiplayer- und Zombie-Modi) der deutsch lokalisierten Version identisch zur internationalen Fassung sind. Für alle Freunde der englischen Originalversion lässt sich das Spiel optional auch auf Englisch starten.

Außerdem haben die Entwickler vor kurzen Informationen zur Kampagne verraten. Neben der Einführung von neuen Charakteren wird es in „Cold War“ ein Comeback des legendären Trios, bestehend aus Woods, Mason und Hudson, geben. Dafür seien jedoch keine Vorkenntnisse der „Black Ops“-Reihe notwendig, so Dan Vondrak, Ravens Senior Creative Director. Eine neu gegründete Gruppe von CIA-Agenten entsteht durch drei in der Kampagne vorgestellte Missionen: „Kein Entkommen“, „Fracture Jaw“ und „Verzweifelte Maßnahmen“.

In „Kein Entkommen“ liefern sich drei Operator, die bei einer CIA-Ermittlung kurz vor dem Durchbruch stehen, nach einem Treffen mit ihrer Quelle eine wilde Verfolgungsjagd über den Dächern von Amsterdam. Dabei erfahren sie, dass sich ihr letztes Ziel in der Türkei befindet und eine unkonventionelle Waffe – ein ferngesteuertes und mit Sprengstoff bepacktes Auto – kommt zum Einsatz. Fans werden diese aus dem ersten Teil von „Black Ops“ wiedererkennen und Neueinsteiger werden einen Vorgeschmack darauf bekommen, was die Reihe so besonders macht.

„Mit dem Ende der Mission beginnt die eigentliche Geschichte auf dramatische Weise, als ein totgeglaubter Geist aus der Vergangenheit sich als lebendig erweist und etwas plant, das die Kraftverhältnisse des Kalten Krieges auf den Kopf stellen könnte“, erzählt Dan Vondrak. Diesem Geist werden die Spieler in den zwei darauffolgenden Missionen „Fracture Jaw“ und „Verzweifelte Maßnahmen“ stets hinterherjagen.

Weitere Informationen über die Kampagne findet ihr in einen Blog Post auf der offiziellen Homepage des Spiels: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel selbst findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und erscheint am 13. November für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (via Battle.net). Die Version für PlayStation 5 folgt am 19. November 2020.

Bei einer Vorbestellung kann das Spiel schon ab dem 06. November heruntergeladen werden und die Spieler erhalten zwei stilisierte Gewehre, die die kulturelle Kluft zwischen den Ost- und Westmächten des Kalten Krieges symbolisieren.

Der Eiserne Vorhang repräsentiert die UDSSR und ist ein Sturmgewehr, dessen Design an ein berühmtes schlagkräftiges Sowjetgewehr erinnert. Der andere Bauplan, das Westfront, ist ein stark patriotisch angehauchtes Taktikgewehr mit 3-Schuss-Salven. Beide Baupläne enthalten fünf vorkonfigurierte Aufsätze, mit denen ihr herumexperimentieren könnt, bevor sie regulär für diese Waffen freigeschaltet sind.

Hier einen Überblick, ab wann das Vorab-Downloaden auf der jeweiligen Plattform verfügbar ist:

PlayStation 4: Pre-Download ab dem 06. November um 06 Uhr verfügbar

Xbox One: Pre-Download ab dem 06. November um 06 Uhr verfügbar

PC: Pre-Download ab dem 10. November um 19 Uhr verfügbar

Next Generation Consoles: Pre-Download ab dem jeweiligen Launch-Datum verfügbar (10. November für Xbox Series X und Xbox Series S, 12. November für PlayStation 5)

Quelle: Pressemitteilung