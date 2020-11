Hitman 3 – Release-Termin, Preorder-Bonus und neuer Trailer

Im Juni 2020 wurde mit „Hitman 3“ den nächste Teil der Videospielreihe, die sich um Agent 47 dreht, angekündigt. Mit dem aktuellen Trailer zeigen Square Enix und Entwickler IO Interactive nicht nur die neue Umgebung „Chongqing“ (China), sondern sprechen auch über die diversen Verbesserungen der hauseigenen Galcier-Engine. In „Chongqing“ befindet ihr euch an einem chinesischen Verkehrsknotenpunkt voller Läden und Imbissständen, die sich in engen Straßen aneinanderreihen und mit zahlreichen Geheimnissen abseits der üblichen Pfade locken.

Dank der verbesserten Glacier-Engine, die schon bei den Vorgängern zum Einsatz kam, wird es Verbesserungen bei Beleuchtung, Reflexionen, Animationen, KI und Crowd-Technologie (bis zu 300 NPCs) geben. Durch flüssigere Bewegungen und Abläufe, sowie realistischere Wassereffekte mit Details wie Regentropfen, die auf Agent 47 niederprasseln und seine Kleidung nass werden lassen, soll ein intensiveres Spielerlebnis entstehen. Auf Next Gen-Konsolen bietet „Hitman 3“ eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde mit HDR-Unterstützung.

„Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 2021 für PC (EGS exklusiv), Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Alle Spieler, die eine Box-Version von des Spiels bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das „Trinity Pack“, das 9 Ingame-Gegenstände enthält – darunter Anzüge, Aktentaschen und Waffen aus der gesamten „World of Assassination“-Trilogie. Im Rahmen der Feier des 20. Jubiläums der „Hitman“-Reihe erhalten Vorbesteller der Box-Version darüber hinaus einen exklusiven Reisepass als physisches Item – solange der Vorrat reicht.

HITMAN 3 - Under the Hood (Chongqing Location Reveal)

Quelle: Pressemitteilung