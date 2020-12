Werewolf: The Apocalypse – Earthblood: Kommentiertes Gameplay-Video

NACON und Cyanide veröffentlichen vor kurzem ein neues, vom Game Director kommentiertes Video, das sechs Minuten Gameplay aus „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ zeigt. Julien „Patch“ Desourteaux zeigt euch verschiedene Gameplay-Elemente, die euch in den Action-RPG erwarten.

„Werewolf: The Apocalypse“ hat seine Wurzeln tief in der „World of Darkness“, einem Ort, an dem übernatürliche Wesen vor den Blicken der Menschen verborgen umherstreifen. Das Entwicklerteam von Cyanide legt viel Wert darauf, dem ursprünglichen Pen-and-Paper-RPG treu zu bleiben. Als Spieler sollen euch erwachsene, brutale und komplexe Inhalte erwarten.

Hinzu kommen für Action-RPGs typische Spielelemente. Dazu gehört das Kampfsystem, die richtige Balance an Effekten sowie die Diversität der Animationen. Sobald die Hautpfigur Cahal beispielsweise in seine Crinos-Form wechselt, soll sich der Spieler als bestialisches Raubtier fühlen. Daher wurde ein “Stance”-System eingeführt, damit die Spieler je nach Lage zwischen Beweglichkeit und Wildheit wechseln können.,

Nacon und Entwicklerstudio Cyanide veröffentlichen „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ am 4. Februar 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC (EGS). Weitere Informationen zum Spiel ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - First Look Gameplay (Entwickler Kommentare)

