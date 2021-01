Disjunction – Das Stealth-Action-RPG hat ein Release-Termin

Mit „ Disjunction“ werden Sold Out und Ape Tribe Games noch diesen Monat ein Cyberpunk Stealth-Action-RPG für PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch und PC auf den Markt bringen. Das in einer futuristischen Welt angesiedelte und im einem Pixel-Stil gehaltene Spiel erscheint am 28. Januar 2021. Eine Demo-Version ist bereits auf Steam spielbar.

Inspiriert von Tech Noir-Klassikern spielt der Titel in der dystopischen Unterwelt des futuristischen New York im Jahre 2048. Die Geschichte folgt den ineinander verwobenen Stories drei spielbarer Charaktere, die ein Geheimnis aufdecken, dass das Schicksal der Stadt für immer verändern wird.

In den ineinander verwobenen Geschichten der Protagonisten wählen Spieler ihren eigenen Spielstil und können aus einem Arsenal an futuristischer Technik, Waffen und kybernetischen Upgrades wählen, um entweder tödlich in nervenaufreibenden Kämpfen anzugreifen oder unentdeckt aus den Schatten heraus zu agieren. Die reaktive Story, in der Fähigkeiten durch kybernetische Upgrades verbessert und ganze Fraktionen in die Knie gezwungen werden, passt sich den Spielerentscheidungen an.

„Wir sind riesige Fans von klassischen Stealth-Action-Spielen und modernen, rasanten Shootern. In Disjunction möchten wir beide Genres vereinen”, sagt Erwan LeCun, Mitgründer von Ape Tribe Games. „Disjunction ist unser Liebesbrief an das Cyberpunk-Setting und wir hoffen, dass die verschwörungslastige Story und die stylischen Visuals die Fans des Genres ansprechen. Dabei wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich im strategischen Stealth-Gameplay oder brutalem, schnellen Kampf behaupten zu können.”

„Disjunction ist ein fantastischer Titel und wir sind uns sicher, dass es ein Favorit für Fans von Sci-Fi und dem Cyberpunk-Genre wird”, so Vincent Coates, Product Manager bei Sold Out. „Wir können es kaum erwarten, dass Spieler bald endlich in Ape Tribe Games´ Vision einer kybernetischen Zukunft eintauchen können!“

Disjunction - Gameplay Walkthrough Trailer | ESRB

Quelle: Pressemitteilung