Die Sims 4 – Termin des Paranormale Phänomene-Accessoires-Pack

Noch diesen Monat werden Electronic Arts und Entwicklerstudio Maxis einen neuen DLC für „Die Sims 4“ auf PC (Origin und Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Der DLC trägt den Titel „Paranormale Phänomene-Accessoires-Pack“ und wird am 26. Januar 2021 erscheinen.

In „Paranormale Phänomene-Accessoires-Pack“ bekommen es die Sims auf einem der neuen Spukhaus-Grundstücke mit gespenstischen Mitbewohnern zu tun, die nachts Unfug treiben und Chaos anrichten. Sims können eine Séance abhalten und so den Geist Guidry herbeirufen, der ihnen Tipps zu einem möglichst angenehmen Leben in einem von verspielten Geistern und gruseligen Erscheinungen besetzten Haus gibt.

Sie können die Geister auch besänftigen und mit den Verstorbenen kommunizieren, ihr Haus reinigen, um die unerwünschten Gäste zu verjagen, oder einfach dem gespenstischen Treiben bei Tag und Nacht seinen Lauf lassen. Sims können sogar die Skelett-Haushälterin Bone Hilda herbeirufen, damit sie ihnen ein wenig bei der Hausarbeit hilft.

Darüber hinaus können Spieler die neue Mediumfähigkeit erwerben, um Guidry zu beeindrucken und eine Lizenz für paranormale Ermittlungen zu erhalten. Sims können ihre neue Lizenz nutzen, um anderen Sims, die weniger Erfahrung mit der Geisterwelt besitzen, dabei zu helfen, ihre Probleme mit paranormalen Aktivitäten zu lösen und die Ordnung im Haus wiederherzustellen.

Weitere Informationen zum kommenden „Die Sims 4“-DLC wurden in Form einen Blogeintrags veröffentlicht, den ihr hier auf der offiziellen Homepapge findet: KLICK! Mehr über „Die Sims 4“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Die Sims™ 4 Paranormale Phänomene-Accessoires-Pack: Offizieller Enthüllungstrailer

Quelle: Pressemitteilung