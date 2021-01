TOHU – Release-Termin und animierter Trailer des Adventures

„TOHU“ ist ein Rätsel-Adventure von The Irregular Corporation und Entwicklerstudio Fireart Games, welches für PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia erscheint. Die Verantwortlichen haben jetzt den Release-Termin verraten. So erscheint das Spiel am 28. Januar 2021 für die genannten Plattformen.

Neben dem Release-Termin gibt es heute auch einen animierten Trailer, der einen der mysteriösen Aspekte des Spiels beleuchtet: Ein kleines Mädchen, das sich in einen mechanischen Riesen verwandeln kann.

Hier findet ihr die Homepage des Spiels: KLICK! Weitere Informationen und einen Gameplay-Video (7 Minuten lang) findet ihr hier bei uns: KLICK!

TOHU | Animated Trailer

