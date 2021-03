MechWarrior 5 – Release erfolgt im Mai für Xbox, Steam und GOG

Piranha Games veröffentlichten im Dezember 2019 mit “MechWarrior 5: Mercenaries” einen waschechten Nachfolger der bekannten “MechWarrior”-Reihe. Die Veröffentlichung erfolgte zur damaligen Zeit über den Epic Games Store. Wenig später landete das Spiel im Microsoft Store für den PC.

Im Mai wird “MechWarrior 5: Mercenaries” nun über weitere, digitale Distributionsplattformen vertrieben. So könnt ihr den futuristischen Shooter ab dem 27. Mai 2021 über Steam und GOG erwerben. Auch die Xbox One und die Xbox Series-Konsolen werden mit dem Spiel versorgt.

Am selben Tage erscheint zudem der erste DLC, der den Namen “Heroes of the Innersphere” trägt.

Quelle: Piranha Games