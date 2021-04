Chivalry 2 – Closed Beta, Preorder-Start und neue Trailer

Anfang Juni 2021 können sich Spieler in „Chivalry 2“ auf die blutigen Schlachtfelder des Mittelalters begeben. Vorab wird vom 23. April – 16:30 Uhr (CET) und läuft bis zum 26. April – 16:30 Uhr (CET) ein Cross-play-Closed Beta-Event stattfinden. Dort haben Spieler die Möglichkeit, das Schwert oder mehr vor dem Start der globalen Multiplattform-Release auszuprobieren. Unter anderem könnt ihr euch auf der Homepage des Spiels für die Beta anmelden (siehe hier).

Inhalt der Chivalry 2 – Cross-Play-Closed Beta

Neue Karte – Die Belagerung von Rudhelm: Spieler erleben im ersten Hands-On von Chivalry 2 seit der PAX East 2020 die Rückkehr des bei Fans beliebten Team Objective-Modus und können sich angreifenden oder verteidigenden Teams an

Zahlreiche Modi verfügbar: Zusätzlich zum Team Objective-Modus können Teilnehmer der Closed Beta ihre Fähigkeiten in einer Vielzahl anderer Modi auf den Prüfstand stellen, darunter Team Deathmatch und Free-for-All.

Des Weiteren haben Entwickler der Torn Banner Studios, der Publisher Tripwire und der globale Retail-Publishing-Partner Deep Silver heute die Vorbesteller-Phase für die Day One Edition für PC & Konsole bei teilnehmenden Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Die Day One Edition bietet allen Vorbestellern exklusiven Zugriff auf die Waffen-Skin „Royal Zweihänder“.

Chivalry 2 ist auch digital vorbestellbar. Digitale Vorbestellungen bieten über alle verfügbaren Editionen hinweg Vorbesteller-Boni. Vorbesteller der digitalen Versionen von Chivalry 2, erhalten Zugriff auf die bevorstehende Closed Beta.

Zu guter Letzt gibt es noch zwei Trailer, die kämpfende Fraktionen des Spiels beschreiben. Die „Mason Order“ (Rot & Schwarz) ist inspiriert von den Tugenden Stärke, Verdienst und Dominanz. Der Freimaurerorden hat keinen Respekt vor den Schwachen und versucht, jeden zu vernichten, der sich ihnen widersetzt. Die „Agatha-Ritter“ (Blau & Gold) verfügen über ein starkes Bewusstsein für Loyalität, Pflicht und Ehre. Sie glauben fest daran, dass sie die rechtmäßigen Herrscher des Landes sind.

„Chivalry 2“ erscheint am 8. Juni 2021 inklusive Cross-Play-Support für PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S. Weitere Informationen über den Multiplayer-First-Person-Slasher findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung