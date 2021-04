Buildings Have Feelings Too! – Das etwas andere Städtebau-Spiel erscheint im April

Eine lebendige Stadt erwartet euch in dem Spiel “Buildings Have Feelings Too!”. In dem kommenden Werk des Entwicklers Blackstaff Games leben die Gebäude wie Menschen und reden sogar miteinander. Jedes einzelne davon hat seine eigenen Bestrebungen, Hoffnungen und Ängste.

In “Buildings Have Feelings Too!” müsst ihr eine Stadt erschaffen und sie zu einer belebten Metropole mit einer Reihe von Geschäften, Büros, Unterhaltungs- und Vergnügungsmöglichkeiten ausbauen. Auch müsst ihr dafür sorgen, dass sich die Gebäude wohlfühlen und sie am Ende nicht abgerissen werden.

Blackstaff Games und Publisher Merge Games veröffentlichen “Buildings Have Feelings Too!” am 22. April 2021. Ursprünglich sollte der Titel noch im März veröffentlicht werden. Der Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden. Versorgt werden die Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Pressemitteilung