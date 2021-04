Satisfactory – Neuer Trailer zum Release von Update 4

Heute holen die Entwickler von Coffee Stain Studios das Update 4 aus dem Experimental Mode von „Satisfactory“ und veröffentlichen es offiziell in die Early Acces-Version. Um die neue Early Access-Version des Fabrik-Aufbausimulation zu feiern, gibt es einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet.

Eine grobe Zusammenfassung, was euch alles in dem Update erwartet, findet ihr hier bei uns: KLICK! Die kompletten Patch Notes findet ihr hier: KLICK! “Satisfactory” ist für PC als Early Access-Version erhältlich. Ihr könnt das Spiel via Steam und EGS erwerben. Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung