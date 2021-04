Necromunda: Hired Gun – Neuer Trailer von dem First-Person-Shooter

„Necromunda: Hired Gun“ ist ein im Warhammer 40K-Universum angesiedelter First-Person-Shooter von Entwickler StreumOn Studio. In dem neuen Trailer gibt es einen Eindruck der Personen, Orte und Fraktionen des Spiels.

Im Trailer ist auch Marty’s End zu sehen. Es ist das Hub aller Action, Verträge und Fraktionen. Dort trefft ihr als Spieler auf viele verschiedene Persönlichkeiten: von Kal Jericho, dem berüchtigten Kopfgeldjäger, der das Leben des Spielers rettete, bis hin zur lokalen Bardame, die die Protagonisten mit Informationen und Likör versorgt. Dort werden ebenfalls Rüstungen und bionische Augmentierungen verbessert, das Aussehen des Charakters verändert und der nächste Auftrag ausgewählt. Sogar der Mastiff des Spielers weiß, wo er an diesem Ort seine Leckerlis erhält.

Entwickler StreumOn Studio und Publisher Focus Home Interactive veröffentlichen „Necromunda: Hired Gun“ am 1. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine Box-Version soll am 30. Juni im Handel verfügbar werden. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Einen weiteren Trailer von dem Spieler findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung