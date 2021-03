Necromunda: Hired Gun – Indie-FPS erscheint im Juni für Konsolen und PC

Das “Warhammer 40.000”-Universum erhält im kommenden Juni eine weitere Videospieladaption. Das neuste Spiel hört auf den Namen “Necromunda: Hired Gun” und schickt euch abermals in die dystopische Stadt “Necromunda.

“Necromunda: Hired Gun” lässt euch in die Rolle eines gnadenlosen Söldners schlüpfen, der in der berüchtigtsten Makropolenstadt von “Warhammer 40.000” auf die Kopfgeldjagd geht. Die Entwickler versprechen einen schnellen Shooter und allerhand Feuerkraft. So sollen sich die Waffen modifizieren lassen und es sollen verschiedene Augmentationen für den Protagonisten bereitstehen, welche seine Fähigkeiten verbessern.

Das Spiel erscheint am 01. Juni in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One. Den Handel wird “Necromunda: Hired Gun” erst am 30. Juni 2021 erreichen. Der First-Person-Shooter wird von StreumOn Studio (E.Y.E: Divine Cybermancy, Space Hulk: Deathwing) entwickelt und von Focus Home Interactive vertrieben.

Ein erster Trailer präsentiert euch das actionreiche Gameplay des Shooters.