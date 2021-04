Tales of Arise – Release-Termin, Editionen und neues Ingame-Material

2019 kündigte Bandai Namco Entertainment Europe „Tales of Arise“ für PC und Konsolen an. Gut zwei Jahre später steht der Release-Termin des J-RPG fest. So erscheint das Spiel am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Spieler, die die digitale Version des Spiels auf der PlayStation 4 kaufen, werden ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5 durchführen können. Für Xbox-Spieler erscheint der Titel als Cross-Generation Double Pack, das sowohl Xbox One als auch Xbox Series X/S enthält.

„Wir wollen, dass Tales of Arise einen neuen Meilenstein für das Tales of-Franchise darstellt“, sagt Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise. „Das Spiel hat eine neue künstlerische Richtung, die das Beste aus der Unreal Engine und unserem neu entwickelten ‚Atmospheric Shader‘ herausholt, um die Grafikqualität zu steigern und den Spielerinnen und Spielern das Gefühl zu geben, sich in einem Gemälde zu befinden. Mit einer Geschichte, die reifer ist und mehr essenzielle Themen anspricht als die vorherigen Spiele, hoffen wir, dass die Spielerinnen und Spieler vollständig in Alphens und Shionnes Reise eintauchen werden.“

Interessierte Spieler können den Titel ab sofort vorbestellen (digital und als Box-Version). Wer sich für den frühen Kauf entscheidet, erhält als Vorbestellerbos ein neues Kostüm für Alphen und Shionne, sowie Outfit-Accessoires und neue Kochrezepte und Zutaten.

Auf den digitalen Plattformen werden eine Deluxe und eine Ultimate Edition erhältlich sein. Die Deluxe-Edition wird die folgenden Gegenstände enthalten:

Premium Item Pack: Gold, Kochgegenstände und Boosts

Premium Costume Pack: acht vollständige Kostüme und sechs Accessoires

Premium Travel Pack: bessere Koch- und Handwerksfähigkeiten sowie Rabatte in Geschäften

Die Ultimate Edition wird den Inhalt der Deluxe Edition und neue Kostüme für die Charaktere, sowie spezielle Kostüme aus anderen Bandai Namco-Spielen enthalten.

Eine physische Collector‘s Edition wird es ebenfalls geben und bietet die gleichen Inhalte wie die Ultimate Edition, zusammen mit einer exklusiven Figur, einem Steelbook, einem Artbook sowie den Soundtrack zum Spiel. Diese Edition wird von teilnehmenden Händlern angeboten.

Zu guter Letzt gibt es eine Hootle Edition, die es exklusiv im Store von Bandai Namco Entertainment Europe (siehe hier) erhältlich ist. Diese Edition wird zusätzlich zum Basisspiel ein Metal Case, ein Artbook, den Soundtrack, ein 15 cm großes Hootle-Plüschtier samt vier Accessoires, einen Hootle-DLC für das Spiel, sowie Sticker und drei Kunstdrucke enthalten.

Quelle: Pressemitteilung