Biomutant – Gameplay-Video von verschiedenen Plattformen

Die Teams von THQ Nordic und Experiment 101 veröffentlichten drei Gameplay-Video, die “Biomutant” von fünf verschiedenen Plattformen zeigen. Das Open-World-Spiel erscheint am 25. Mai 2021 für PC, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro.

Das erste Video stammt von der PC-Version, die auf 4K @ 60 FPS läuft. Die Release-PC Version wird über keinerlei Framerate-Caps verfügen, außer der Bildwiederholungsrate des verwendeten Monitors und weiterer Hardware-Komponenten. Die PC-Systemanforderungen findet ihr ganz unten.

Das zweite Video zeigt das Spiel auf der Xbox One und PlayStation 4. Diese Version läuft auf 1080p @ 30FPS mit Dynamic Resolution.

Das dritte und vorerst letzte Video stammt von der Xbox One X und PlayStation 4 Pro (1080p @ 60FPS mit Dynamic Resolution).

Aufnahmen auf Current-Gen Konsolenplattformen (PS5 und Xbox Series X) sollen im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht werden. Weitere Informationen über “Biomutant” gibt es auf der Homepage des Spiels (siehe hier). Natürlich gibt es auch bei uns Informationen über das Spiel, Vorbestellerboni, Collector’s Edition und mehr (siehe hier).

Minimum CPU Intel Core i5-4690K / AMD FX-8350 Grafikarte mit 4GB GeForce GTX 960 / AMD R9 380 Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Speicher 25 GB Betriebssystem Windows 7/8.1/10 (64 bit) (DirectX 11)

Empfohlen CPU Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600 Grafikarte mit 6GB GeForce GTX 1660TI / AMD RX 590 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB Speicher 25 GB Betriebssystem Windows 10 (64 bit) (DirectX 11)

Quelle: Pressemitteilung