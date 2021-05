Biomutant – Gameplay-Videos von Xbox Series X und PS5

Nachdem THQ Nordic und Experiment 101 bereits Gameplay-Video von der PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Version von „Biomutant“ präsentierten, folgte jetzt Videos von der PlayStation 5 und Xbox Series X. Der Release von “Biomutant” erfolgt am 25. Mai 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Weitere Informationen über “Biomutant” gibt es auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und bei uns (siehe hier).

Xbox Series X läuft auf nativen 4k @ 60 FPS mit Dynamic Resolution.

PlayStation 5 läuft auf nativen 1080p @ 60 FPS, hochskaliert auf 4k @ 60 FPS mit Dynamic Resolution.

In diesem Build wurde die Option für natives 4k auf PlayStation aufgrund von Stabilitäts- und Performance-Gründen deaktiviert. Nach Angaben von THQ Noridc wird natives 4K auch in der Release-Version deaktiviert sein. Weitere Informationen sollen bald bekannt gegeben werden.

Quelle: Pressemitteilung