IXION – Strategy Space Opera angekündigt

Publisher Kasedo Games und Entwickler Bulwark Studios haben während der PC Gaming Show „IXION“ angekündigt. Es soll sich dabei um eine strategische Überlebungs-Weltraumoper handeln, die Städtebau, Überlebenselemente und Erkundung kombiniert.

In der Geschichte des Spiels ist die Erde nach Jahren menschlicher Zerstörung und unermesslicher Umweltverschmutzung langsam am Sterben. So suchen die Menschen in den weiten des Weltraum ein neues Zuhause. Die von der DOLOS Aerospace Engineering Corporation (AEC) autorisierte Raumstation Tiqqun und ihre elende Besatzung müssen auf einer gefährlichen Reise durch den Weltraum geführt werden. Ihre letzte Hoffnung ist, ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden.

Spieler werden die Stationsinfrastruktur verwalten und die riesige Sternenkarte bekannter Sonnensysteme und darüber hinaus erkunden, um wertvolle Ressourcen abzubauen und mit anderen zu handeln, die ebenfalls nach dem Überleben suchen. Dabei gilt es neue Technologien zu erforschen, neue Bereiche innerhalb der Station freizuschalten und vor allem die Energie fließen zu lassen und die wertvollste Fracht, die Menschheit, am Leben zu erhalten.

