Eldest Souls – „At the Door of Death“-Trailer

Zum nahenden Release des Boss-Rush-Souls-like-Games „Eldest Souls“ veröffentlichten United Label und Entwicklerstudio Fallen Flag Studio einen animierten Trailer. Unter dem passenden Titel „At the Door of Death“ gewährt dieser Trailer einen Blick in die riesige und ominöse Zitadelle, die von den unheilvollen alten Göttern bewohnt wird.

In dem in 16-bit Stil gestalteten Spiel erwarten euch schnelle Kämpfe gegen Bosse. Dabei stellt jeder Boss euch vor einer neuen, einzigartigen Herausforderung. Wer siegreich hervorgeht, beansprucht die himmlischen Kräfte der alten Götter für sich und schaltet so eine Fülle an einzigartigen Talenten und Fähigkeiten frei. Dabei könnt ihr durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten euren eigenen Kampfstil gestalten.

„Eldest Souls“ erscheint am 29. Juli 2021 für Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung