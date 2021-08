The Medium – Vinyl zum Soundtrack angekündigt

Das Spiel “The Medium” des Entwicklers Bloober Team wurde im vergangenen Januar für den PC und für die Xbox Series-Konsolen aus dem Hause Microsoft veröffentlicht. Im September dürfen die PS5-Spieler in die düsteren Welten der Protagonistin Marianne eintauchen.

Der Soundtrack des Spiels wurde von Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka zusammen komponiert. Wie Bloober Team und Black Screen Records ankündigten, erscheint der atmosphärische Original-Soundtrack von “The Medium voraussichtlich” im Oktober auf Vinyl und CD. Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 34€ möglich im Store von Black Screen Records möglich.

Dabei veröffentlicht “BSR” drei Varianten der Vinyl. Zum einen erscheint der Soundtrack, der aus 18 Musikstücken besteht, auf zwei 180g schweren und schwarzen Vinyl. Zum anderen bietet Black Screen Records eine exklusive und limitierte Auflage an, die im hauseigenen Store vertrieben wird. Diese Auflage erscheint als “Orange & Clear Black Marbled”-Vinyl. Das Gewicht der Platten beträgt 140g. Ebenfalls 140g bringt die “Brown & Oxblood”-Variante der Vinyl auf die Waage, die es ebenfalls im Store von “BSR” gibt. Diese limitierte Auflage wird zudem von weiteren, nicht näher genannten Händlern vertrieben.

The Medium wird am 3. September für PC, Xbox Series X|S und PS5 auch als Retail-Version erhältlich sein. Bei ausgewählten Händlern auch in der sogenannten “The Medium: Two Worlds Special Launch Edition” die ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels und ein 32-seitiges Hardcover-Artbook enthält.

Quelle: Black Screen Records