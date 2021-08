Century: Age of Ashes – Release-Termin und gamescom-Trailer

„Century: Age of Ashes“, das Free-to-Play Mehrspieler-Luftschlachtenspiel aus dem Hause Playwing Bordeaux, hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. So können sich digitale Drachreiter am 18. November 2021 in die Schlacht begeben. In den letzten Monaten hat sich das Entwicklerteam die Zeit genommen, um das Feedback der Spieler aus der zweiten Closed-Beta zu analysieren.

“Mehr als 200.000 Spieler haben sich während unserer zweiten Closed-Beta auf Steam eingeloggt. Es war fantastisch, wir hatten eine Menge großartiges Feedback, und wir können euch nicht genug für eure Hilfe danken! Wir haben mit dem Team beschlossen, vor der Veröffentlichung einige Änderungen am Spiel vorzunehmen. Wir entwickeln ein Spiel, bei dem wir die Community mit einbeziehen wollen, deshalb haben wir diese zusätzliche Zeit genutzt, um es zu optimieren und neue Features hinzuzufügen, um die uns unsere Fans gebeten haben”, so Pascal Barret, Art Director und Studio Manager von Playwing Bordeaux.

Interessierte Spieler können bereits jetzt ein sogenanntes Founder’s Pack vorbestellen. Es ermöglicht den Spielern, von jetzt an bis zum 18. November exklusive und zeitlich begrenzte Inhalte freizuschalten. Zur Auswahl stehen drei Packs: Das Wyvern Pack (19,99 Euro), das Leviathan Pack (39,99 Euro) und das Behemoth Pack (59,99 Euro). Das Behemoth-Pack enthält auch ein Wyvern-Pack, das einem Freund geschenkt werden kann.

Das Free-2-Play-Spiel ist auf Steam zu finden (siehe hier). Die Homepage von “Century: Age of Ashes” findet ihr hier: KLICK!

