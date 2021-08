Games with Gold – Dies sind die Xbox-Spiele im September 2021

Nur noch ein paar Tage bis ein neuer Monat anbricht und die Xbox Live Gold-Mitglieder neue Spiele durch das “Games with Gold”-Programm erhalten. Microsoft hat wieder vier Spiele aus verschiedenen Genre ausgesucht und wird diese in den kommenden Wochen für Abonnenten auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 zur Verfügung stellen.

Games with Gold im September 2021

Warhammer Chaosbane – Vom 1. bis 30. September (One/Series X/S)

Mulaka – Vom 16. September bis 15. Oktober (One/Series X/S)

Zone of the Enders 3D Collection – Vom 1. bis 15. September (One/360/Series X/S)

Samurai Shodown II – Vom 16. bis 30. September (One/360/Series X/S)

Games with Gold im August 2021

Darksiders III – Vom 1. bis 31. August (One/Series X/S)

Yooka-Laylee – Vom 16. August bis 15. September (One/Series X/S)

Lost Planet 3 – Vom 1. bis 15. August (One/360/Series X/S)

Garou: Mark of the Wolves – Vom 16. bis 31. August (One/360/Series X/S)

