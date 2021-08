LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – gamescom-Trailer 2021

Auch dieses Jahr gibt es einen gamescom-Trailer von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“. Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm Games zeigen in dem Trailer, wie Padawane unter Führung ihrer Jedi-Meister lernen, Jedi zu werden.

In dem Spiel erwarten euch bekannten Momente aus allen neun Filmen der „Skywalker“-Saga. Hinzu gibt es die größte Auswahl an spielbaren Charakteren in der „LEGO Star Wars“-Serie und ihr werdet euch auf neue Arten des Kampfes einlassen, wenn ihr Lichtschwerter schwingt, Blaster abfeuert und verschiedene Angriffe mit den größten Legenden aus jeder Ära der „Skywalker“-Saga kombiniert. Zudem könnt ihr die Mächte des Bösen in der Rolle eures Lieblingscharaktere bekämpfen, unter anderem als Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und einer Legion anderer Helden.

Das von TT Games entwickelte „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ soll im Frühjahr 2022 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung