Monark – Neuer Trailer stellt die vier Protagonisten vor

NIS America plant das JRPG „Monark“ im Frühjahr 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt zu bringen. Als Spieler erwartet euch eine Geschichte von vier Protagonisten, die dem Wahnsinn der Otherworld gegenübersteht,

Die Shin-Mikado-Academy wird durch einen mysteriösen sowie tödlichen Nebel umhüllt. Um den dort eingeschlossen Freunden zu helfen, gilt es für Spieler die Otherworld zu betreten, eine von Dämonen besiedelte Dimension abseits der realen Welt. In dieser rätselhaften Domäne muss die Authority of Vanity gezielt genutzt werden, um ein Bataillon an Fiends zu Beschwören. Die Kraft der Fiends hängt dabei vom Ego des Meisters ab.

Die Homepage von “Monark” findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung