MX vs. ATV: Legends – Trailer und Ankündigung

Die “MX vs. ATV”-Reihe kehrt zurück. Mit “MX vs. ATV: Legends” findet die Serie erstmals Einzug auf den aktuellen Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony. Aber auch der PC und die Konsolen der letzten Generation werden mit dem Spiel versorgt.

In “MX vs. ATV: Legends” könnt ihr mit mit Motorrädern, ATVs und UTVs in riesigen, neuen Geländen rasen. Auch ein Karrieremodus ist mit an Bord, in dem eure Entscheidungen laut THQ Nordic sich auf eure Zukunft als Profi, das Sponsoring und sogar spezielle Einladungs-Events auswirken.

Das Rennspiel bietet zudem Squad-basierte Multiplayer-Rennen für 2 Spieler im Splitscreen- und 16 Spieler im Online-Modus. Des Weiteren erhält der neue Teil der Reihe aktuelle Ausrüstung von führenden Herstellern im Off-Road Rennsport sowie ein verbessertes Physiksystem.

Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Dafür gibt es allerdings einen ersten Trailer, der euch die waghalsigen Rennen näher bringt. Entwickelt wird “MX vs. ATV: Legends” erneut von den Rainbow Studios.