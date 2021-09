Games with Gold – Dies sind die Xbox-Spiele im Oktober 2021

Ein neuer Monat steht vor der Tür und das bringt auch wieder neue Spiele für die Xbox Live Gold-Mitglieder via “Games with Gold”. Wie schon in den letzten Monaten gibt es vier Spiele für die Series X/S und Xbox One. Hinzu sind zwei Spiele davon auch auf Xbox 360 spielbar.

Games with Gold im Oktober 2021

Aaero – Vom 1. bis 31. Oktober (One/Series X/S)

Hover – Vom 16. Oktober bis 15. November (One/Series X/S)

Castlevania: Harmony of Despair – Vom 1. bis 15. Oktober (One/360/Series X/S)

Resident Evil Code: Veronica X – Vom 16. bis 31. Oktober (One/360/Series X/S)

Games with Gold im September 2021

Warhammer Chaosbane – Vom 1. bis 30. September (One/Series X/S)

Mulaka – Vom 16. September bis 15. Oktober (One/Series X/S)

Zone of the Enders 3D Collection – Vom 1. bis 15. September (One/360/Series X/S)

Samurai Shodown II – Vom 16. bis 30. September (One/360/Series X/S)

