Everspace 2 – Trailer zum Release des „Khaït-Nebula: Stranger Skies“-Update

Seit gestern können Besitzer von „Everspace 2“ die neuen Inhalte des „Khaït-Nebula: Stranger Skies“-Updates erkunden. Rockfish Games hat das Update mit einer neuen Fraktion, Ausrüstung, neue Gameplay-Mechaniken, außerirdische Lebensformen, Story-Inhalte, einen weiteren Begleiter und eine neue Spieler-Schiffsklasse vollgepackt.

Der Khaït-Nebel beherbergt eine ganze Reihe von Lebewesen, die den Weltraum für sich erschlossen haben, sowie die Erlöser (Redeemer), eine Sekte von Forschern, die sich der Anbetung der Ancients zuwenden. Khala, die Navigatorin, schließt sich Spielern an, nachdem man ihr während der Hauptquest begegnet. Sie stammt von einer bisher unbekannten außerirdischen Spezies und bringt besondere Kenntnisse in die Mannschaft ein, die zusätzliche Details auf der Sternenkarte für Perfektionisten freischalten sowie Sprungknoten für Abkürzungen durch den Raum, also Schnellreisen ermöglicht.

Die neue Heavy Fighter Schiffsklasse „Vindicator“ bietet hohe Mobilität und den Einsatz von Kampfdrohnen, um massiv Schaden zu verursachen. Der Drohnen-Fokus des Vindicators wird durch seine Spezialfähigkeiten weiter verstärkt, die den Schaden von Drohnen an der Hülle der Gegner erhöhen, Angriffe synchronisieren und sogar aus zerstörten gegnerischen Schiffen Drohnen reparieren oder gar neue erstellen können.

In der Roadmap-Vorschau für 2022 kündigt Rockfish Games ein weiteres Update für kommendes Frühjahr an. Dieses wird ein weiteres Sternensystem, allerdings keine zusätzlichen Story-Inhalte enthalten, da das verbleibende Drittel der Kampagne für die Vollversion aufgespart wird. Im Frühjahrs-Update erhalten Weltraumpiloten jedoch einen Einblick in das Endgame sowie die dritte Unterklasse der leichten Raumjäger, sodass es reichlich neue Inhalte zu erkunden geben wird.

Zudem werden im nächsten Update das UI und sämtliche Story-Texte auch in Deutsch sowie neun weiteren Sprachen verfügbar sein. Die aufwendige deutsche Sprachvertonung aller Story-Inhalte wird jedoch erst wie geplant zum Full Release erscheinen.

Die Vollversion von „Everspace 2“ soll 2023 für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erfolgen. Weitere Informationen über das Weltraum-Action-RPG findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung