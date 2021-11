Star Wars: Knights of the Old Republic – Launch-Trailer der Switch-Version

Wie im September bekannt gegeben wurde, veröffentlichen Lucasfilm Games und Aspyr heute den RPG-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ für Nintendo Switch. Die Switch-Version kostet 12,49 Euro (UVP) und bietet Verbesserungen in den Bereichen Auslösung, Texturen, User-Interface und cinematics.

Die Gesichte des Spieles findet viertausend Jahre bevor das Imperium und hunderte Jedi Ritter auf dem Schlachtfeld den gnadenlosen Sith zum Opfer gefallen sind statt. Als Spieler seid ihr die letzte Hoffnung des Jedi Ordens. Könnt ihr die Macht meistern und die Republik retten? Oder werdet ihr der Verlockung der dunklen Seite verfallen? Held oder Bösewicht, Retter oder Eroberer… ihr allein entscheidet über das Schicksal der gesamten Galaxie.

Hier findet ihr „Star Wars: Knights of the Old Republic“ im Nintendo eShop: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung