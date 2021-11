Life is Strange: True Colors – Release-Termin der Switch-Version

Nachdem im September 2021 das Adventure „Life is Strange: True Colors“ für PC, Google Stadia, GeForce NOW sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erschien, folgt nächsten Monat die digitale Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version. Der Release im Nintendo eShop erfolgt am 7. Dezember 2021. Eine Einzelhandelsversion wird am 25. Februar 2022 für Nintendo Switch folgen.

„Wir freuen uns ungemein, endlich ein Life is Strange-Erlebnis auf Nintendo Switch zu bieten und Spieler*innen die Gelegenheit zu geben, Life is Strange: True Colors zu Hause oder unterwegs zu genießen“, sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. „Dies ist das technisch fortgeschrittenste Spiel in der Reihe, also war es uns wichtig, einen hohen Standard für Grafikqualität, Performance und Optimierung beizubehalten, wenn wir den Titel auf eine neue Plattform bringen. Wir freuen uns sehr darüber, wie die Switch-Version sich entwickelt hat, und können es kaum erwarten, unsere wundervolle Community mit dieser Veröffentlichung zu erweitern.“

Die Switch-Version des Spiels wurde entsprechend für die Konsole angepasst. Das Entwicklerteam hatte es sich als Ziel gesetzt, das bestmögliche Erlebnis mit optimierter Grafik und optimierter Performance zu liefern. Dies umfasst viele technische Änderungen am Spiel, darunter die vollständige Überarbeitung aller Charaktermodelle, jeglicher Umgebungsobjekte sowie eine komplette Anpassung der Beleuchtung.

In der Geschichte von „Life is Strange: True Colors“ kommt der Bruder von Alex in einem verdächtigen Unfall ums Leben. Alex muss ihre unberechenbare und übernatürliche Kraft akzeptieren, um die Wahrheit hinter dem Vorfall zu erfahren und die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die in der idyllischen Kleinstadt verborgen liegen. Die emotionale Reise, Kraft und Zukunft von Alex Chen liegen dabei in den Händen der Spieler.

Quelle: Pressemitteilung